Liverpool : G7 warnen Putin eindringlich vor Angriff auf Ukraine

Die eskalierenden Krisen der Welt lassen Annalena Baerbock kaum Zeit zum Warmwerden beim G7-Treffen. Gemeinsam senden die Industrienationen einen klaren Appell nach Moskau.

Liverpool | Die führenden westlichen Industrienationen haben Russland eindringlich vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt und harte Konsequenzen angedroht. „Wir haben von diesem G7-Treffen aus eine klare Botschaft an Wladimir Putin gesendet“, sagte die britische Außenministerin Liz Truss als Gastgeberin der Gespräche in Liverpool am Sonntag. „Wir sind sehr ...

