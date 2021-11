Regierungsbildung : Geht es bei den Koalitionsverhandlungen in die Verlängerung?

Die möglichen Ampelparteien wollen schon im Dezember eine Regierung bilden. Doch Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sieht weiterhin Differenzen und schließt eine Verlängerung der Verhandlungen nicht aus.

Berlin | Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat Differenzen in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP bei der Klimapolitik eingeräumt und eine Verlängerung nicht ausgeschlossen. „Wir brauchen eine neue Bundesregierung, die Veränderung in diesem Land erreicht, die nicht nur Fortschritt auf Papiere draufschreibt, sondern den dann auch in den wesent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.