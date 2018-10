Verdacht der Bildung einer Terrorvereinigung : Generalbundesanwalt nimmt sechs mutmaßliche Rechtsterroristen fest

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, werden zudem mehrere Wohnungen sowie weitere Räume in Sachsen durchsucht.

von Christopher Chirvi

01. Oktober 2018, 10:14 Uhr

Karlsruhe | Generalbundesanwalt Peter Frank hat gegen sechs Rechtsextreme aus dem Raum Chemnitz Ermittlungen wegen der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung eingeleitet. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft richtet sich der Verdacht gegen sieben Männer zwischen 20 und 30 Jahren. Sechs von ihnen wurden am Montagmorgen festgenommen, ein weiterer saß bereits in Haft.

Die sechs Festgenommenen sind demnach unter anderem dringend verdächtig, gemeinsam mit dem bereits Inhaftierten die rechtsterroristische Vereinigung "Revolution Chemnitz" gegründet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen gehören sie der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und sollen sich als führende Personen in der rechtsextremistischen Szene Sachsens verstanden haben.

Gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge geplant

Laut Bundesanwaltschaft verfolgten die Beschuldigten "auf der Grundlage ihrer rechtsextremistischen Gesinnung" ein "revolutionäres", auf die Überwindung des demokratischen Rechtsstaates gerichtetes Ziel. Geplant gewesen seien gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende – Parteien und Angehörige des gesellschaftlichen Establishments.

Die Beschuldigten sollen sich bereits darum bemüht haben, sich halbautomatische Schusswaffen zu besorgen. Bereits am 14. September 2018 sollen sie bewaffnet mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und einem Elektroimpulsgerät gemeinsam mit weiteren gewaltbereiten Anhängern anderer rechtsextremer Gruppen auf der Schlossteichinsel in Chemnitz mehrere ausländische Mitbürger angegriffen und verletzt haben. Eines der Opfer wurde durch den Wurf einer Glasflasche am Hinterkopf verletzt. Der Übergriff sollte den Ermittlungen zufolge ein "Probelauf" für ein von den Beschuldigten für den 3. Oktober 2018 geplantes, in seinen Einzelheiten aber noch nicht näher aufgeklärtes Geschehen sein.

Ermittlungen bereits am 21. September eingeleitet

Die Bundesanwaltschaft hatte bereits am 21. September 2018 Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet und zugleich die besondere Bedeutung des Falles angenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen haben sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vereinigung eine terroristische Zielsetzung verfolgt.

Die sechs Festgenommenen sowie der Inhaftierte werden im Laufe des Montags und Dienstags dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihnen die Haftbefehle eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.