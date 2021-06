Wirbel um Sanna Marin : „Granola Gate“: Frühstücksskandal beschäftigt Finnland

Die finnische Premierministerin Sanna Marin hat auf Kosten des Staates gefrühstückt. Sie zeigt sich einsichtig.

Helsinki | Die Ministerpräsidentin von Finnland steht in der Kritik, weil sie und ihre Familie eine tägliche Frühstückspauschale vom Staat kassieren. Das in den sozialen Netzwerken betitelte "Granola Gate" oder auch "Aamiaisgate" (Morgen-Gate) kommt für Sanna Marin zur Unzeit. Am 13. Juni stehen Kommunalwahlen an. Die Boulevardzeitung "Ilta-Sanomat" hat nach ...

