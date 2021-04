Linken-Politiker im Interview : Gregor Gysi: „Die wahren Interessenvertreter der Ostdeutschen sind wir“

Gregor Gysi spricht im Podcast „MachtWas!?!“ über Politik vor und nach der Wende und den AfD-Erfolg in Ostdeutschland.

Hamburg | „Wer zu viele Kompromisse macht, gibt seine Identität auf.“ Vielleicht ist es diese Einstellung, die Gregor Gysi zu einem der prominentesten Oppositionspolitiker des Landes gemacht hat. Warum er die Opposition für so wichtig hält, erläutert Gysis in dieser Episode des “MachtWas!?!”-Podcasts. Gründe für den AfD-Erfolg in Ostdeutschland Im Gespräc...

