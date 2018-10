Bundestag soll beschließen : Groko verlängert betäubungslose Ferkelkastration

Wenige Wochen vor dem Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration will die Bundesregierung die Frist um zwei Jahre verlängern.

von Klaus Wieschemeyer

02. Oktober 2018, 09:54 Uhr

Berlin/Hannover | Das zum 1. Januar 2019 greifende Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln soll um zwei Jahre aufgeschoben werden. Das beschloss der Koalitionsausschuss von CDU und SPD in Berlin. Die Koalitionsfraktionen sollen dafür im Bundestag kurzfristig eine Initiative mit dem Ziel auf den Weg bringen, die Übergangsfrist bis zum vollen Verbot zu verlängern. Das wurde am Dienstagmorgen in Berlin mitgeteilt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) sagte, mit dem Kompromiss sei nun auch in Zukunft Ferkelzucht in Deutschland möglich.

Damit folgt die Bundespolitik einem Vorschlag, mit dem Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) im Bundesrat noch vor kurzem am Widerstand der Grünen-Bundesländer gescheitert war. Niedersachsen gilt als Schweineerzeugerland Nummer eins in Deutschland. Otte-Kinast hatte gewarnt, ein Verbot der betäubungslosen Kastration ohne wirtschaftlich tragbare Alternativen vertreibe die Ferkelproduktion aus Deutschland in Nachbarländer, allen voran Dänemark. Die Kastration soll einen strengen Geruch von Eberfleisch vermeiden, der es unverkäuflich macht. Bereits im Jahr 2013 war das Auslaufen der betäubungslosen Kastration zum Jahresende 2018 beschlossen worden. Alternativen wie Impfungen, Kastrationen nach Voll- oder Lokalnarkose sind nach Ansicht der Branche noch nicht marktfähig. Tierschützer sehen das anders.

Am kommenden Montag will Otte-Kinast bei einem Sauengipfel mit der Branche über die Entscheidung und Perspektiven sprechen.