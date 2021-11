Spanien : Großer Protest gegen Abschaffung des „Knebelgesetzes“

Kritiker sehen in dem sogenannten „Knebelgesetz“ in Spanien eine Einschränkung der Grundrechte. Doch eine geplante Lockerung bringt zahlreiche Menschen auf die Straßen.

Madrid | Zehntausende Menschen haben in Spanien gegen die von der linken Regierung geplante Lockerung der Sicherheitsgesetze protestiert. Unter dem Motto „Nein zur Unsicherheit der Bürger“ marschierten die Demonstranten in Madrid zum Parlament und zum Innenministerium. An der Kundgebung nahmen unter anderem Tausende Beamte verschiedener Polizeieinheiten und...

