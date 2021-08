Treibhausgasausstoß : Grüne sehen sich durch Klimastudie bestätigt

Nach Berechnungen einer Denkfabrik dürften die Emissionen in Deutschland dieses Jahr voraussichtlich um rund 47 Millionen Tonnen zulegen. Die Grünen sehen das als Bestätigung ihres politischen Kurses.

Berlin | Nach der jüngsten Berechnung zum Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland sehen sich die Grünen in ihren klimapolitischen Forderungen bestätigt. Die Abschätzung belege, „mit welchem Tempo und Hochdruck wir Klimaschutz vorantreiben müssen“, sagte ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Was über Jahre auf ek...

