Koalition : Regierungsbildung heute: Wer wird SPD-Minister? – Grünen-Votum zur Ampel

Wie und von wem wird Deutschland in den kommenden Jahren regiert? Heute stellt Scholz die SPD-Minister vor und die Grünen entscheiden über den Ampel-Koalitionsvertrag.

Berlin | Nach dem Ja von SPD und FDP bleibt nur noch eine Hürde auf dem Weg zur ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene: Das Votum der Grünen-Mitglieder zum Koalitionsvertrag. An einer Zustimmung zweifelt niemand – auch wenn es zuvor Streit über die Postenvergabe gab. Vor dem für den Nachmittag erwarteten Grünen-Votum will die SPD am Vormittag bereits die Beset...

