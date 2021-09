Extremismus : Hagen: Hinweis auf „islamistisch motivierte“ Bedrohung

Massiver Polizeieinsatz an der Hagener Synagoge, ein Anschlag sei zu befürchten gewesen. Vier Menschen wurden festgenommen, darunter ein 16-Jähriger.

Hagen/Köln/Düsseldorf | Im Ermittlungsfall zu mutmaßlichen Planungen für einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen hat es ernste Hinweise auf „eine islamistisch motivierte Bedrohungslage“ gegeben. Das sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Köln. Demnach sei dort ein Anschlag zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu befürchten gewe...

