Corona-Pandemie : „Hoch“ statt „sehr hoch“: RKI stuft Gefahrenlage herab

Die sinkenden Infektionszahlen wirken sich auf die Bewertung der Coronalage aus. Wie der Gesundheitsminister mitteilte, wird die Gefahrenlage von "sehr hoch" auf "hoch" heruntergestuft.

Berlin | Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Deutschland in seiner Corona-Risikobewertung herabgestuft. Das gaben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag in Berlin bekannt. "Lage deutlich besser" Die Gefahrenlage werde von "sehr hoch" auf "hoch" heruntergestuft, sagte Spahn. Am 11. Dezember sei sie hochgestuft wor...

