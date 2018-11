Nach eigenem Rücktritt : Bericht: Seehofer fordert Dobrindt zur Kandidatur für CSU-Vorsitz auf

Wenn es nach Seehofer geht, könnte Alexander Dobrindt sein Nachfolger für den Parteivorsitz werden, berichtet das ZDF.

von Maximilian Matthies

15. November 2018, 12:19 Uhr

München | Offenbar bringt CSU-Chef Horst Seehofer als seinen Nachfolger für den Parteivorsitz Alexander Dobrindt ins Spiel. Das berichtet das "ZDF".

Demnach soll Seehofer Dobrindt, der derzeit Landesgruppen-Chef der CSU im Bundestag ist, trotz seines Unwillens zur Gegenkandidatur aufgefordert haben. Bislang wurde davon ausgegangen, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für den CSU-Vorsitz kandidiert. Seehofer und Söder sind bekanntlich keine Freunde innerhalb der Partei.

Er wisse auch, dass Dobrindt "die Herzen der CSU nicht so zufliegen", dennoch müsse man "doch mal was riskieren", sagte Seehofer laut ZDF. Er selbst wolle sich am Freitag zu seiner näheren Zukunft äußern.