Wahlaufruf für Freie Wähler : Wahlprognosen getwittert: Warum Hubert Aiwanger kein Bußgeld zahlen muss

Am Abend der Bundestagswahl twitterte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger eine Wahlprognose verbunden mit einem Wahlaufruf für die Freien Wähler. Dafür gab es reichlich Kritik. Ein Bußgeld muss er aber nicht fürchten.

München | Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger muss nach Parteiangaben wegen eines umstrittenen Zahlen-Tweets am Tag der Bundestagswahl kein Bußgeld fürchten. Nach einer Mitteilung des Bundeswahlleiters vom Dienstag stehe fest, dass es zu keinem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen Aiwanger komme, teilten die Freien Wähler am Abend in München mit. Der Tweet am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.