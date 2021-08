Afghanistan : IS-Terrormiliz reklamiert Raketenangriff in Kabul für sich

Laut Medienberichten sind mehrere Raketen in Richtung des Flughafens in Kabul abgefeuert worden. Ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat reklamiert den Angriff für sich.

Kabul | Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Raketenangriff am Flughafen von Kabul für sich reklamiert. „Soldaten des Kalifats“ hätten den Flughafen mit sechs Raketen des Typs Katjuscha angegriffen, teilte IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, am Montag auf der Plattform Naschir News mit...

