Vorwürfe gegen US-Präsidenten : Welche Erfolgschancen hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump?

Demokraten wollen ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Wie stehen die Erfolgschancen?

von Marie Busse und dpa

25. September 2019, 16:18 Uhr

Washington | Die US-Demokraten bewegen sich auf ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump zu. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, kündigte am Dienstag die Einleitung einer förmlichen Untersuchung gegen den Präsidenten an. Zuvor hatte sie sich monatelang gegen ein Amtsenthebungsverfahren gesträubt. Noch im März dieses Jahres sagte sie in einem Interview mit der Washington Post, ohne "zwingenden" Grund solle ein solches Vorgehen unterlassen werden, da es das Land spalten würde.

Warum kommt das Amtsenthebungsverfahren jetzt?

In den neusten Vorwürfen gegen den Präsidenten sah Pelosi offenbar diesen "zwingenden" Grund. Am Dienstag sagte sie: "Die bisherigen Handlungen des Präsidenten haben schwerwiegend gegen die Verfassung verstoßen." Trump soll in einem Telefonat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bedrängt haben und die Freigabe von US-Militärhilfen an die Lieferung von belastendem Material über den Sohn seines demokratischen Rivalen Joe Biden geknüpft haben. Immer mehr demokratische Abgeordnete sprachen sich dafür aus, nun doch ein solches Verfahren gegen Trump in Gang zu setzen. US-Medien zufolge waren es zuletzt schon rund 200 Abgeordnete.

Weiterlesen:

Ukraine-Affäre: Wie Donald Trump aus dem Amt getrieben werden könnte



Die Bewerber für die US-Präsidentschaftswahlen 2020 im Überblick



Der 76 Jahre alte Biden ist derzeit der aussichtsreichste Präsidentschaftsbewerber der Demokraten für die Wahl 2020. Er unterstützt das Verfahren. Auf Twitter schrieb er, Trump missbrauche seine Macht.





Wie sind die Erfolgsaussichten?

Die Entscheidung, keine 14 Monate vor der US-Präsidentschaftswahl vom November 2020, ein Amtsenthebungsverfahren anzustrengen, birgt enorme politische Sprengkraft. Zugleich gelten die Erfolgsaussichten als gering.

Die Demokraten haben zwar die Mehrheit im Repräsentantenhaus und können ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf den Weg zu bringen. Sollte die angekündigte Untersuchung zu dem Schluss kommen, dass die Vorwürfe gegen Trump zutreffen, könnte das Repräsentantenhaus eine formelle Beschuldigung des Präsidenten beschließen dies wäre das sogenannte Impeachment.





Die Entscheidung über eine mögliche Amtsenthebung liegt am Ende aber im Senat, dem dann praktisch die Rolle des Gerichts zukommt. Dort sind Trumps Republikaner in der Mehrheit. Wenn sich mehr als zwei Drittel der Abgeordneten für eine Amtsenthebung entscheiden, wäre Trump abgesetzt und Vizepräsident Mike Pence würde sein Nachfolger. Eine solche Mehrheit dürfte kaum zustande kommen.

Riskanter Schritt der Demokraten

Würde der Senat noch vor der nächsten Präsidentschaftswahl im November 2020 darüber abstimmen, und würden die Republikaner eine Amtsenthebung dort mit ihren Stimmen abschmettern, dann wäre das für die Demokraten mitten im Wahlkampf eine herbe Niederlage. Trump könnte sich dagegen kurz vor der Wahl damit brüsten, dass der Kongress höchst offiziell seine Unschuld erklärt habe. Sollten die Untersuchungen erst gar nicht zu Anklagepunkten und einem Votum führen, könnte Trump ebenfalls triumphieren.

Trump weist Vorwürfe zurück

Trump weist die gegen ihn wegen des Telefonats erhobenen Anschuldigungen vehement zurück. Er kündigte an, den gesamten Inhalt des Telefonats öffentlich zu machen. Die nun von den Demokraten angekündigte Untersuchung bezeichnete er im Onlinedienst Twitter als "Hexenjagd-Müll" und "Schikane".





In der US-Geschichte gab es bislang nur zwei Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten, gegen Andrew Johnson im 19. Jahrhundert und gegen Bill Clinton im Jahr 1998. Beide Verfahren schlugen fehl. In einem dritten Fall kam Präsident Richard Nixon 1974 seiner drohenden Absetzung wegen der Watergate-Affäre durch seinen Rücktritt zuvor.