Land setzt Erstimpfung aus : Impffortschritt in Niedersachsen droht ins Stocken zu geraten

Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sollen von den Impfzentren vorerst nur für Zweitimpfungen genutzt werden.

Schwerin | Der Impfkampagne in Niedersachsen droht nach einem schleppendem Start und zwischenzeitlicher Aufholjagd ein neuer Rückschlag: So soll es in den kommenden Wochen in den Impfzentren keine Erstimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geben. Das Sozialministerium begründete das Vorgehen mit unregelmäßigen Lieferungen des Bundes. "Es w...

