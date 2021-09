Höhere Impfquote : Wurden doch mehr Menschen gegen Corona geimpft als gedacht?

Laut einem Bericht sollen hunderttausende Impfungen von Arztpraxen nicht gemeldet worden sein. Das ergab eine Erhebung der Kassenärztlichen Vereinigung.

Berlin | Wie der "Spiegel" berichtet, sollen allein im zweiten Quartal mindestens 350.000 verabreichte Impfdosen nicht an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet wurden. Diese Impfungen sind damit auch nicht in der Quote enthalten. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) habe Lücken in verschiedenen Bundesländern festgestellt. Laut "Spiegel" wurden in Bayern r...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.