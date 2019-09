Bündnis aus SPD, CDU und Grünen : In Brandenburg bahnt sich eine Kenia-Koalition an – Entscheidung am Abend

Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl wird immer deutlicher, wer nach zehn Jahren Rot-Rot künftig regieren könnte.

Potsdam | Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat der SPD-Landesspitze Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen vorgeschlagen. Das erfuhren die AFP und die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der Sitzung des Landesvorstandes mit Fraktionsvertretern am Donnerstag in Potsdam.

Der SPD-Landesvorstand wollte am Ende des Treffens am frühen Abend entscheiden, ob er den Vorschlag der Sondierer annimmt.

Parallel sollten in Potsdam auch Gremiensitzungen von CDU, Grünen und Linken stattfinden. Der Landesparteirat der Grünen erarbeitet am Donnerstag zunächst eine Empfehlung, über die dann am Samstag ein kleiner Parteitag entscheiden soll.

Was die drei Parteien planen

SPD, CDU und Grüne würden in einer Koalition einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle als 2038 anstreben – wenn das machbar ist. Das geht aus einem gemeinsamen Papier der drei Parteien vor. Das Ergebnis der Kohlekommission sehe einen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis Ende 2038 vor, bei entsprechenden Rahmenbedingungen auch schon 2035, heißt es darin. Im Kompromiss der Kohlekommission, auf den damit verwiesen wird, ist eine Überprüfung 2032 vorgesehen.

Nach der Vereinbarung von Rot-Schwarz-Grün soll zudem kein Dorf für Braunkohle mehr abgebaggert werden – das war eine "rote Linie" der Grünen. Bestehende Windräder sollen durch modernere Anlagen ersetzt werden.

Ein Streitpunkt in den Sondierungsgesprächen war auch die Frage nach einem Abschiebegefängnis. Nach dpa-Informationen soll Abschiebung nur ultima ratio sein und zunächst die Zusammenarbeit mit Berlin genutzt werden. Die drei Parteien verständigten sich auch darauf, die Zahl der Polizisten von über 8000 auf 8500 Stellen aufzustocken. SPD und CDU hatten auf mehr Polizisten gedrungen. Ein Zeitplan für die Beitragsfreiheit der Kitas soll demnach erarbeitet werden - gleichzeitig wird eine verbesserte Betreuung angestrebt.

Rot-rote Regierung hat Mehrheit verloren

Die "Kenia"-Koalition wird wegen der Farben der Flagge des afrikanischen Landes so genannt. In Deutschland wäre diese Koalition die einzige auf Landesebene aus SPD, CDU und Grünen mit der SPD als stärkster Partei. Ein rot-grün-rotes Bündnis mit der Linken wäre damit in Brandenburg vom Tisch. Aus Kreisen der Linken hieß es: "Brandenburg braucht eine starke und gute Opposition."

Seit der Landtagswahl am 1. September führte der Wahlgewinner SPD Sondierungsgespräche sowohl für eine Kenia-Koalition als auch für ein rot-grün-rotes Bündnis. Die aktuelle rot-rote Regierung von Ministerpräsident Woidke hat keine Mehrheit mehr. Weil mit der zweitplatzierten AfD niemand koalieren will, ist ein Dreierbündnis nötig. Eine Kenia-Koalition kommt im Landtag auf eine Mehrheit von sechs Stimmen, ein rot-grün-rotes Bündnis hätte nur eine Stimme Mehrheit.