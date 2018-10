Mehrmonatiger Hungerstreik : In Russland in Haft: Ukrainischer Regisseur gewinnt Menschenrechtspreis

Der ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov gewinnt den mit 50.000 Euro dotierten Sacharow Preis.

von dpa

25. Oktober 2018, 12:31 Uhr

Straßburg | Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow ist der Gewinner des diesjährigen Sacharow-Menschenrechtspreises. Das teilten die Liberalen und die Christdemokraten im EU-Parlament am Donnerstag mit. Senzow war 2015 in einem umstrittenen Prozess in Russland zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden – wegen angeblich geplanter Terroranschläge. Er befindet sich in einem mehrmonatigen Hungerstreik und fordert die Freilassung ukrainischer Gefangener aus russischen Straflagern.

Das Europäische Parlament verleiht den Sacharow-Preis seit 1988 jährlich und ehrt damit besonderes Engagement für Menschenrechte. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 12. Dezember verliehen.

Neben Senzow waren auch der marokkanische Regierungskritiker Nasser Zefzafi und eine Gruppe verschiedener Organisationen nominiert, die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aus Seenot retten. Im vergangenen Jahr wurde die venezolanische Opposition geehrt.