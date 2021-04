Gefährliche Virus-Mutation : Wie die Corona-Situation in Indien völlig außer Kontrolle gerät

In Indien gerät die Corona-Pandemie völlig außer Kontrolle. Das hat auch Folgen für die Impfstoffverteilung.

Delhi | Als der Test ergab, dass Ravi (Name geändert) Corona hat, rannte der Tagelöhner davon und verschwand in den engen Gassen des Slums Lalbagh in der indischen Megacity Delhi. Der 38-Jährige wollte sich nicht in eines der Quarantäne-Zentren des dicht besiedelten Slums begeben. Mindestens 14 Tage hätte der alleinige Ernährer seiner Familie dort festgesesse...

