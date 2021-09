Indopazifik-Raum : Indopazifik: USA wollen Australien Atom-U-Boote ermöglichen

Angesichts von Pekings zunehmenden Machtanspruch wollen die USA ihren Einsatz für Sicherheit im Indopazifik verstärken. Australien soll Zugriff auf geheime Nukleartechnologie für U-Boote bekommen.

Washington | Die US-Regierung will Australien den Erwerb von U-Booten mit Nuklearantrieb ermöglichen, um die Sicherheit und die militärische Abschreckung im Indopazifik-Raum zu stärken. US-Präsident Joe Biden sprach in Washington von sich „rasch entwickelnden Bedrohungen“. Gemeinsam mit Großbritannien solle in den kommenden 18 Monaten ein optimaler Weg gefunden...

