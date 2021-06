Prominenter Unterstützer : Warum Deutschland jetzt die Ausbildung von Imamen finanziert

Mehr als fünf Millionen Muslime leben in Deutschland. Die Imame, die sie in der Moschee betreuen, werden in der Regel aus dem Ausland nach Deutschland geschickt. Das soll sich nun ändern.

Osnabrück | In Osnabrück startet am Dienstag eine bundesweit wichtige Einrichtung mit ihrer Arbeit: das Islamkolleg Deutschland. Was ist ein Islamkolleg? Wer Pfarrer, Rabbiner oder Imam werden will, studiert die jeweilige Religion. Das allein befähigt ihn aber noch nicht dazu, eine Gemeinde zu leiten. Deshalb gibt es Priester- und Rabbinerseminare. Auch im ...

