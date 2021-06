Islamkolleg Deutschland : „Historischer Tag“ für Islam in Deutschland: Das steckt dahinter

Das Wort „historisch“ fiel an diesem Tag auffällig häufig. Darum halten viele die Eröffnung des Islamkollegs in Osnabrück für bundesweit wenn nicht international wichtig:

Osnabrück | Am Ende hatten so viele Gäste zugesagt, dass man in die Osnabrückhalle ausweichen musste: Zur Eröffnung des Islamkollegs Deutschland versammelte sich am Dienstagmittag das Who is Who der deutschen Islampolitik in der Friedensstadt. Damit fiel der Startschuss für die Ausbildung von Imamen in Deutschland - unabhängig von anderen Staaten wie etwa der Tür...

