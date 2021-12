Kampf gegen Covid19 : Israelische Klinik beginnt Studie für vierte Corona-Impfung

In einer Klinik in Israel erhalten medizinische Mitarbeiter die vierte Impfung. Das Schiba-Krankenhaus will wissen, wie sich der Einfluss einer weiteren Dosis auf die Anzahl der Antikörper auswirkt.

Tel Aviv | Ein israelisches Krankenhaus beginnt nach eigenen Angaben mit diesem Montag eine Studie zur vierten Impfung gegen das Coronavirus. Rund 150 medizinische Mitarbeiter der Klinik, die ihre dritte Impfung bis zum 20. August erhalten hätten, würden eine weitere Dosis bekommen, teilte das Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv am Sonntagabend mit. Alle hätten i...

