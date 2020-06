Corona-Schutzvorgaben : Jens Spahn ruft zu Rücksicht und Abstand bei Demonstrationen auf

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnt, bei Demonstrationen den Sicherheitsabstand zu wahren.

von dpa

12. Juni 2020, 17:48 Uhr

Berlin | Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mit Blick auf Demonstrationen in einigen Städten an diesem Wochenende erneut zu Rücksichtnahme und dem Beachten von Corona-Schutzvorgaben aufgerufen. Zu demonstrieren, die Meinung kund zu tun und sich zu versammeln, sei ein wichtiges Grundrecht, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Gleichzeitig müsse es gelingen, dabei Abstand zu halten und Infektionsrisiken zu reduzieren. "Das geht ja", sagte Spahn. Er bekräftigte mit Verweis auf Kundgebungen am vergangenen Wochenende, ihn besorgten Bilder dicht gedrängter Menschenmengen.

An diesem Wochenende sind in einigen Städten Demonstrationen geplant, unter anderem gegen Rassismus und in Zusammenhang mit der Corona-Krise.