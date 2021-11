Gilt ab Montag : Jetzt beschlossen: Österreich schickt Ungeimpfte in Lockdown

In Österreich soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein Lockdown für Ungeimpfte eingeführt werden. Die entsprechenden Entscheidungen würden am Sonntag gefällt, kündigte Kanzler Alexander Schallenberg am Freitag an.

Innsbruck | In Österreich startet im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein Lockdown für Ungeimpfte. So haben es Bundeskanzler Alexander Schallenberg und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien beschlossen. Die Regelung gilt ab Montag. Schallenberg hatte bereits am Freitag in Innsbruck angekündigt, dass entsprechenden Entscheidungen am Sonntag gefällt w...

