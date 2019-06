Nach Hamburger Vorstoß : Es bleibt Diebstahl: "Containern" soll nicht legalisiert werden

Der Grünen-Antrag aus Hamburg ist von den CDU-Justizministern abgeschmettert worden.

von dpa

06. Juni 2019, 13:58 Uhr

Lübeck-Travemünde | Die Justizminister der Länder haben sich nicht auf einen Vorstoß einigen können, das sogenannte Containern strafrechtlich nicht mehr zu verfolgen.

Die Mehrheit der CDU-Länder lehnte einen entsprechenden Antrag von Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) ab, wie bei der Abschlusspressekonferenz der Justizministerkonferenz am Donnerstag in Lübeck-Travemünde mitgeteilt wurde. Bisher wird das Entwenden von in der Regel abgelaufenen Lebensmittel aus Containern als Diebstahl oder Hausfriedensbruch gewertet.

