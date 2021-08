Krisenregion Tigray : Kämpfe in Nord-Äthiopien: Berichte über Massaker an Familien

Seit November vergangenen Jahres schickt die äthiopische Zentralregierung Soldaten in die Region Tigray im Norden des Landes. Nun gibt es Berichte über neue Gräueltaten in der Region - auch an Kindern.

Lalibela | Das UN-Kinderhilfswerk Unicef reagiert alarmiert auf neue Berichte über Gewalt und Not in der äthiopischen Krisenregion Tigray. „Unicef ist extrem besorgt wegen der angeblichen Tötung von mehr als 200 Menschen - darunter mehr als 100 Kindern - bei Attacken am Donnerstag auf vertriebene Familien, die in einer Gesundheitseinrichtung sowie einer Schul...

