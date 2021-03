Porträt : Kämpfer für Kinder: Ein naher Blick auf Niedersachsens Kultusminister

Grant Hendrik Tonne ist Vater von vier schulpflichtigen Kindern. Der 44-Jährige weiß also, wovon er spricht.

von Lars Laue

03. März 2021, 12:00 Uhr

Hannover | Grant Hendrik Tonne ist kein großer Freund des Digitalunterrichts. Und Niedersachsens Kultusminister weiß, wovon er spricht. Der 44-Jährige hat selbst vier Kinder. Sein Ältester, der 16-Jährige Jan, ist im elften Jahrgang, Anna (13) geht in die achte Klasse, Marie (10) in die Fünfte und die siebenjährige Helene ist voriges Jahr eingeschult worden. „Die Lockdownphase ist schmerzhaft, aber notwendig“, weiß Tonne, sagt aber auch: „Wir lassen die Schulen bewusst einen Spalt weit offen für die Jüngsten und die mit Abschlussprüfungen.“

Rüge aus Berlin

Während andere Bundesländer erst kürzlich schrittweise in den Präsenzunterricht zurückgekehrt sind, hatte Niedersachsen sich schon früh gegen die Vorgaben des Bundes gestellt und einen Sonderweg eingeschlagen. Die Kanzlerin wollte komplett geschlossene Schulen, Tonne aber ließ dennoch zumindest die Grund- und Förderschulen sowie die Abschlussklassen im Wechselunterricht – und handelte sich dafür prompt eine Rüge aus Berlin ein.

Es gibt Rückmeldungen, die wirklich unter aller Kanone und außerordentlich niveaulos sind.

Anfeindungen ausgesetzt

Nun hat Niedersaschens Kultusminister zwar nicht die breitesten Schultern, sich im Laufe seiner Amtszeit seit November 2017 im Kabinett Weil aber durchaus ein dickes Fell zugelegt. Überhaupt ist so ein Job als Schulminister nichts für sensible Gemüter. Nicht nur, dass es regelmäßig Kritik von Verbänden und Gewerkschaften hagelt, gerade in Coronazeiten laden auch Eltern nicht selten ihren Frust im Kultusministerium ab. „In erster Linie melden sich natürlich diejenigen, die sauer und enttäuscht sind. Und da geht es teilweise schon ganz schön zur Sache und auch unter die Gürtellinie. Es gibt Rückmeldungen, die wirklich unter aller Kanone und außerordentlich niveaulos sind. Das ist tendenziell in den sozialen Netzwerken deutlich ausgeprägter und ich kann auch nicht sagen, dass mich das kalt lässt“, sagte Tonne dazu kürzlich im Interview mit unserer Redaktion.

Den Eltern das Haus abgekauft

Geboren ist Grant Hendrik Tonne am 22. Juni 1976 in Bad Oeynhausen, aufgewachsen ist er im etwa 50 Kilometer entfernten Leese im Kreis Nienburg. Hier wohnt er mit seiner Familie noch heute, kaufte seinem Vater Hans-Heinrich (68), Diplom-Ingenieur im Ruhestand, und seiner Mutter Elke Tonne-Jork (72), pensionierte Realschullehrerin, irgendwann das Haus ab, in dem er mit seinen beiden jüngeren Geschwistern aufgewachsen war. Sein Bruder (40) ist IT-Experte, seine Schwester (34) als promovierte Mathematikerin an der Uni Karlsruhe tätig.

Seit 1995 mit seiner Frau zusammen

Tonne selbst macht 1995 am Gymnasium Petershagen – das Städtchen liegt genau zwischen seinem Geburtsort Bad Oeynhausen und seinem Wohnort Leese – sein Abitur. Danach geht es zum Jura-Studium nach Bremen. „Mein Erstwunsch war eigentlich Hannover“, sagt der heimatverbundene Jurist, „ich wollte räumlich nah an meinem Elternhaus bleiben“. Tonnes Frau, die 42-jährige Monika Tonne-Herrmann, ist Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Also haben die beiden sich auf einer der juristischen Stationen Tonnes auf dem Weg zum zweiten Staatsexamen kennengelernt? Weit gefehlt.

Wir sind seit 1995 zusammen. Ich war damals 19, Monika knapp 17.

Es funkte auf dem Campingplatz

„Wir sind seit 1995 zusammen. Ich war damals 19, Monika knapp 17“, erzählt Tonne, der mit seinen Großeltern damals regelmäßig Urlaub auf einem Campingplatz in Sahlenburg (Cuxhaven) gemacht hatte. Hier lernte er seine heutige Frau kennen – und noch heute verbringt das Paar, das im Jahr 2002 heiratete, regelmäßig Familienurlaube auf eben diesem Campingplatz, auf dem es damals zwischen den beiden gefunkt hatte.

Seit 1996 in der SPD

Auch in eine Beziehung mit der SPD zog es Tonne schon früh. 1996 trat er in die Partei ein, „weil die Grundwerte mich überzeugten und das gilt nach wie vor“, betont der Minister, der ebenso wie sein Urgroßvater in den 60er Jahren von 2006 bis 2018 ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Leese war. Im Gemeinderat von Leese sitzt Tonne heute noch, seine beiden Großväter hatten dem Gremium ebenfalls angehört. Auch Tonnes Eltern waren politisch aktiv und engagierten sich in der SPD.

Herz schlägt nicht nur für die SPD, sondern auch für den SVW

„Der Zugang zur Politik wurde mir dadurch schon erleichtert“, sagt Tonne, dessen Herz allerdings nicht nur für die SPD, sondern auch für den SVW schlägt. In seinem großen Büro in Hannover steht sogar ein Gartenzwerg des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und der Minister ist stolzes Gründungsmitglied der „Werder Schmiede Leese“. Am 1.11.2011 hatte er den heute etwa 25 Mitglieder starken Werder-Fan-Club mit aus der Taufe gehoben. Ein bis zweimal pro Saison ist der Minister normalerweise auch im Stadion anzutreffen, ansonsten versucht er, jedes Spiel seines Lieblingsclubs vom heimischen Sofa aus zu verfolgen.

Jogger, Schachspieler und Ahnenforscher

Fit hält Tonne sich durch regelmäßiges joggen, außerdem spielt er in seiner wenigen Freizeit Schach, fotografiert gern und widmet sich der Ahnenforschung. Erst kürzlich nahm er an der Genealogica teil - einem virtuellen Festival rund um die Familiengeschichtsforschung. Alles, was ihm in Sachen Ahnenforschung zwischendurch mal in die Hände oder in den Kopf kommt, sammelt Tonne in einem kleinen Büchlein, das er die Woche über auch mit nach Hannover nimmt.

Die Woche über in Hannover - auch, um den Alltag zu Hause nicht durcheinander zu wirbeln

Auch wenn es von Hannover nach Leese nur etwa eine Stunde mit dem Auto ist, bleibt der Minister in der Woche meist in der Landeshauptstadt. Auch, um in den Alltag zu Hause keine Unruhe zu bringen? „Ja, auch das“, räumt der Familienvater augenzwinkernd ein, der dem Niedersächsischen Landtag bereits seit 2008 angehört und an seinem Arbeitsort und als Schulminister ohnehin mehr als genug zu tun hat.

Klare Devise: So viel Präsenzunterricht und Betreuung wie möglich

Noch in dieser Woche will der Minister vorstellen, wie weitere Schulöffnungen in nächster Zeit aussehen könnten. Seine Leitlinie dabei lautet: „So viel Präsenzunterricht und Betreuung wie möglich bei maximalem Gesundheitsschutz.“ Wann allerdings die vier Kinder im Hause Tonne und all die anderen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren können, ist noch nicht ganz klar.

Das Wegfallen von Treffen mit Freunden, Sport und Hobbys und der Verzicht auf das gemeinsame Lernen wird für viele Kinder und Jugendliche auf die Dauer zur physischen und psychischen Belastung.

Minister zieht seinen Hut vor Kindern und Jugendlichen

Fest steht für den Minister und Familienvater aber: „Die Kinder und Jugendlichen leisten über die diversen Kontaktbeschränkungen der vergangenen Wochen und Monate einen enormen Beitrag in der Pandemiebekämpfung. Das Wegfallen von Treffen mit Freunden, Sport und Hobbys und der Verzicht auf das gemeinsame Lernen wird für viele Kinder und Jugendliche auf die Dauer zur physischen und psychischen Belastung.“ Das dürfe die Gesamtgesellschaft nicht aus den Augen verlieren. Zudem gelte es, weiter daran zu arbeiten, Bildung, Betreuung, soziale Kontakte und Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche „auch unter Pandemiebedingungen sicherzustellen“. Keine leichte Aufgabe, die dem Hobbyläufer Tonne noch viel Ausdauer abverlangen dürfte.

