Kommentar : Kämpferischer Weil stellt Weichen für Landtagswahl

Ministerpräsident Weil will im nächsten Jahr sein Amt verteidigen. Daran hat der 62-Jährige beim Parteitag in Hildesheim keine Zweifel gelassen. Sein Herausforderer kann sich warm anziehen. Ein Kommentar.

Hildesheim | Stephan Weil kann Wahlkampf. Das hatte der 62-Jährige nicht nur bei seinem Wahlkampf-Endspurt gegen seinen CDU-Herausforderer Bernd Althusmann im Jahr 2017 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, sondern der Polit-Profi hat auch am Samstag beim Parteitag in Hildesheim gezeigt, was ihn ihm steckt. Dabei hatte er nicht einmal einen Gegenkandidaten. Auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.