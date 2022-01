Ausschlussverfahren geplant : Covid-Impfverbot: CDU-Politikerin Prien will Maaßen aus der Partei werfen

Karin Prien will für einen Parteiausschluss des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen sorgen. Was die Gründe der CDU-Politikerin für dieses Vorhaben sind und wie Maaßen auf Twitter reagiert.

Hamburg | Die CDU-Politikerin Karin Prien will einen Parteiausschluss des ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, erwirken. Am Sonntagabend schrieb die schleswig-holsteinische Bildungsministerin auf Twitter: "Ça suffit" (Es ist genug). Mit dem Tweet deutete Prien zugleich einen geplanten Parteiausschuss Maaßens an. Karin Prien ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.