Corona-Zutrittsregeln : Kehrtwende in Dänemark: Regierung führt Covid-Pass wieder ein

Dänemark reagiert auf die dramatische Corona-Entwicklung im Land – und reaktiviert den Covid-Pass für den Alltagsgebrauch.

Kopenhagen | Auch in Dänemark steigen die Corona-Infektionszahlen stark an. Die Situation in den Krankenhäusern sei besorgniserregender als in den bisherigen Infektionswellen, sagte Staatsministerin Mette Frederiksen am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Die Regierung will daher den Immunitätsnachweis wieder vorschreiben. Das Parlament muss dem n...

