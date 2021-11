Corona-Maßnahmen der Ampel : Keiner will 3G in der Bahn kontrollieren – Uneinigkeit bei Impfpflicht

Die Ampel will die Corona-Notbremse ziehen: Doch die 3G-Regel in der Bahn regt Protest an und niemand will das Einhalten kontrollieren. Auch bei der Impflicht für einige Berufsgruppen sind sich die Verhandler uneinig.

Berlin | Gegen die geplante 3G-Regelung im ÖPNV, wonach Nichtgeimpfte nur noch mit negativem Corona-Test Busse und Bahnen nutzen dürfen sollen, kommt Widerstand. Und die Ampel-Parteien sind sich über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht so einig, wie gedacht. „So richtig es ist, die Kontakte im öffentlichen Raum zu reduzieren, so falsch ist es...

