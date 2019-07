Britischer Diplomat Kim Darroch : Von Trump kritisierter Botschafter tritt zurück

Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, hat sein Amt niedergelegt.

von dpa und afp

10. Juli 2019, 13:14 Uhr

London | Das teilte das Außenministerium in London am Mittwoch mit. Vorausgegangen war ein Streit zwischen London und Washington über durchgesickerte Botschafterdepeschen.

Die aktuelle Situation "macht es mir unmöglich, meine Rolle so auszufüllen, wie ich es mir wünschen würde", erklärte Kim Darroch am Mittwoch in seinem Rücktrittsschreiben. Angesichts der Umstände sei "der verantwortungsvolle Weg, die Ernennung eines neuen Botschafters zu ermöglichen".

