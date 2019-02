Vor Gipfeltreffen mit Trump : Diktator unterwegs: Warum Kim Jong Un mit dem Zug nach Vietnam fährt

Mit dem Flugzeug ginge es schneller, doch der Sonderzug der nordkoreanischen Führung hat Tradition.

24. Februar 2019, 10:31 Uhr

Seoul | Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist mit dem Zug zu seinem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam aufgebrochen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, Kim habe den Bahnhof der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang am Samstag nach einer Verabschiedung durch eine Ehrengarde verlassen. Ein offizielles Foto von der Abfahrt zeigte Kim winkend in einer Tür des gepanzerten Sonderzugs. Die fast 4000 Kilometer lange Fahrt nach Vietnam könnte rund 60 Stunden dauern. Die Route ist geheim.

Nordkoreas Machthaber reisen gerne langsam. Die Fahrt im Sonderzug ist Familientradition. Schon der Großvater Kim Il Sung und sein Vater Kim Jong Il traten während ihrer Herrschaft lange Auslandsreisen mit einem Zug an. Noch wenige Monate vor seinem Tod Ende 2011 fuhr Kim Jong Il mit dem gepanzerten Spezialzug tagelang nach Moskau.

Maximal 60 Stundenkilometer

Selbst sein Tod soll Kim Jong Il im Zug ereilt haben. Die staatlichen Medien berichteten, er sei auf dem Weg in eine Region außerhalb von Pjöngjang an Herzversagen gestorben. Der frühere Machthaber soll an Flugangst gelitten haben. Nach Berichten der südkoreanischen Zeitung "Chosun Ilbo" fuhr der Sonderzug normalerweise mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern – ein viel höheres Tempo lassen die schweren gepanzerten Waggons nicht zu.

Flugangst lässt sich vom Sohn Kim Jong Un nicht nachsagen: Nachdem er im März des vergangenen Jahres zu seinem ersten Auslandsbesuch in China noch mit dem kugelsicheren Zug nach Peking gefahren war, benutzte er im Mai seinen Iljuschin-Jet nach Dalian. Auch im Juni wählte er erneut das Flugzeug zu einem Besuch in Peking. Zu seinem historischen Gipfel mit Trump im Juni in Singapur holte ihn eine 747-Maschine von Air China in Pjöngjang ab.



Der Vater speiste mit silbernen Essstäbchen

Bilder der Staatsmedien von einem winkenden Kim aus dem abfahrtsbereiten Zug auf dem Weg nach Vietnam zeigen jetzt, dass sich anscheinend an den Sonderzügen seit den Tagen seines Vaters äußerlich nicht viel gändert hat. Typisch sind die olivgrüne Lackierung der Schienenfahrzeuge mit dem markanten gelben Streifen und die getönten Fenster. In einer der wenigen Aufnahmen aus dem Innern eines der 21 Waggons vom März des vergangenen Jahres sah man Kim und seine Entourage in pinkfarbenen Ledersesseln sitzend. Der Boden war mit Holz ausgelegt, an den Fenstern hingen Gardinen. Die Züge sollen mit moderner Kommunikationstechnik ausgerüstet sein. Unklar ist, ob Kim Jong Un die Sonderzüge auch sonst so üppig ausstatten lässt wie sein Vater.

Als Kim Jong Il 2001 durch Russland tuckerte, habe er importierten Wein aus Frankreich und Feinschmecker-Mahlzeiten mit silbernen Essstäbchen genossen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Memoiren von Konstantin Pulikowski, einem russischen Diplomaten, der mit dem Diktator unterwegs war. Kim habe zudem alte sowjetische Lieder mit "schönen Zugbegleiterinnen" gesungen.



