Unübliche Einmischung : Kinder jetzt schon gegen Corona impfen? Wolfgang Schäuble drängt Stiko

Sollten Kinder gegen Corona geimpft werden? So schnell wie möglich, findet Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, und macht seinem Ärger über die Ständige Impfkommission Luft, die Kinderimpfungen (noch) nicht empfiehlt.

Berlin | „Es steht dem Bundestagspräsidenten nicht an, die Ständige Impfkommission zu kritisieren. Allerdings darf ich sie an ihre Verantwortung erinnern“, sagte Schäuble im Gespräch mit unserer Redaktion. Das ist eine höchst unübliche Einmischung eines hohen Staatsmannes. Schäubles Argumentation: Kinder erkrankten nicht so oft an Corona, aber auch sie könn...

