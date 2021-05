Kommentar : Kinder und Jugendliche wieder am Leben teilhaben lassen

Kinder und Jugendliche in Niedersachsen bekommen immer mehr Psychotherapie. Kein Wunder. Sie müssen raus aus ihren Zimmern und zurück ins Leben. Ein Kommentar.

Schwerin | Die Nachricht ist erschreckend: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen, die sich in psychotherapeutische Behandlung begeben, steigt drastisch an. Dabei verwundert es nicht, dass Corona diesen Trend zusätzlich verschärft. Seit mehr als einem Jahr ist nichts mehr, wie es früher war. Was schon Erwachsene an ihre Grenzen bringt, überfordert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.