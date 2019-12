Spitze gegen Trudeau : Klatschthema der Staatschefs? So reagiert Trump auf das Läster-Video

In einem Video sollen Staats- und Regierungschefs Witze auf Kosten des US-Präsidenten machen – nun reagierte Trump.

von dpa und lod

04. Dezember 2019, 16:17 Uhr

London | Haben sich mehrere Staats- und Regierungschefs bei einem Empfang im Buckingham-Palast gemeinsam über US-Präsident Donald Trump lustig gemacht? Danach sieht es zumindest auf einem Video aus, das ein Gespräch zwischen dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau, Großbritanniens Premier Boris Johnson und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom Nato-Gipfel in London zeigt. Der Clip wurde auf Twitter bis Mittwochmittag mehr als sechs Millionen Mal geklickt.





Allerdings ist das Gespräch sehr schlecht zu verstehen und der Zusammenhang ziemlich undurchsichtig. Zu sehen ist ein lachender Johnson, der Macron fragt: "Sind Sie deshalb zu spät gekommen?" Darauf schaltet sich ein gut gelaunter Trudeau ein: "Er war zu spät dran, weil er eine 40-minütige Extra-Pressekonferenz eingelegt hat." Nach einem Schnitt ist erneut Trudeau zu sehen, der sagt: "Ich habe gesehen, wie seinem Team die Kinnladen auf den Boden gefallen sind." Dazu macht Trudeau eine entsprechende Geste. Auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte und die Tochter von Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, beteiligten sich an der Unterhaltung.



Wen Johnson und Trudeau genau meinten, bleibt unklar. Der Name des US-Präsidenten ist nicht zu hören. Die Aussagen wurden jedoch von zahlreichen Medien als Anspielung auf eine Pressekonferenz von Trump und Macron vor dem Nato-Gipfel interpretiert, die Trump spontan auf 50 Minuten ausdehnte und in deren Rahmen der Streit zwischen beiden deutlich wurde. Macron hatte der Nato vor Wochen den "Hirntod" bescheinigt. Trump hatte das scharf kritisiert.

Trump reagiert angefasst: "Doppelzüngig"

Ein Reporter sprach den US-Präsidenten nun auf das virale Lästervideo an. Der Sender CNN übertrug seine Antwort. Demnach sagte Trump, er sei "unzufrieden", dass das Video aufgetaucht ist. Trudeau nannte er "doppelzüngig": Dieser sei einerseits ein "netter Kerl", andererseits habe Trump ihn auf dem Kieker, weil Kanada nicht der Zwei-Prozent-Verpflichtung nachkomme.

Weiterlesen: Trump prahlt vor den UN mit eigenen Leistungen – das Publikum lacht



Seine eigentliche Pressekonferenz zum Abschluss des Spitzentreffens sagte Trump am Mittwoch kurzerhand ab, "weil wir so viele in den vergangenen zwei Tagen gemacht haben", schrieb Trump auf Twitter. Offen bleibt, ob die Absage eine pragmatische Entscheidung ist, oder ob sie aus verletztem Stolz heraus getroffen wurde.





Prinzessin Anne verweigerte den Trumps den Handschlag

Bereits bei der Begrüßung beim Jubiläums-Natogipfel kam es zu einem Fauxpas mit den Trumps.





Ein Video zeigt, wie die britische Königsfamilie das US-Präsidentenpaar begrüßt. Queen Elizabeth II. weist darin ihre etwas entfernt stehende Tochter, Prinzessin Anne, an, dazuzukommen. Doch Prinzessin Anne bleibt stehen und zuckt nur mit den Schultern:





Beide Clips wurden im Internet überwiegend spöttisch kommentiert. Prinzessin Annes Verweigerung wurde zum Beispiel als "Laune des Tages" gefeiert. Andere Twitter-Nutzer schrieben, dass die Staatschefs insgeheim über Trump lästern, hätten sie schon immer vermutet doch dass man so eine Szene tatsächlich zu sehen bekommt, sei neu.

Weiterlesen: Demokraten listen auf 300 Seiten Beweise für Machtmissbrauchs Trumps aus