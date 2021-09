Klimastreik vor Bundestagswahl : Brauchen wir Fridays for Future wirklich noch?

Wenn selbst Greta Thunberg anreist, muss es dringend sein. Kurz der Bundestagwahl soll die schwedische Ikone der Klimaschützer nochmal für die Ziele von Fridays for Future trommeln. Doch zur Wahrheit gehört auch: solche Aktionen reichen nicht mehr.

Berlin | Klimaneutralität, Kohle-Ausstieg, 1,5 Grad-Ziel – seit Jahren beten Klima-Aktivisten von Fridays for Future (FFF) ihr Mantra in jedes Mikrofon. Die Welt habe keine Zeit mehr, nur noch diese kommende Bundesregierung könne den Hebel umlegen, so die Annahme. An diesem Freitag organisierten die Aktivisten im Land hunderte Aktionen und Klimastreiks, Zehnta...

