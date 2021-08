Tierschutz verbessern : Klöckner bereitet schärfere Regeln für Hundehaltung vor

Das Bundeslandwirtschaftsministerium passt die Regeln zur Hundehaltung und für den Zoofachhandel derzeit an wissenschaftliche Erkenntnisse an, berichtet Julia Klöckner (CDU).

Berlin | Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Vorschriften für die Hundehaltung und den Zoofachhandel verschärfen. Die Kettenhaltung von Hunden werde "grundsätzlich" verboten, sagte Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". Auch würden die Anforderungen an die Hundezucht verschärft. "Eine Mindestzeit von vier Stun...

