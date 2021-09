Bundestagswahl : Koalitionsdebatte: SPD-Chefs lehnen Vorfestlegung ab

Ein rot-rot-grünes Bündnis? Oder eine Ampel mit Grünen und Liberalen? Vieles ist denkbar. Doch für die Spitze der SPD ist klar: Vor der Wahl wird es keine Festlegung geben.

Berlin | Die SPD-Spitze will sich vor der Bundestagswahl auf keine Koalitionsoption festlegen. Die Parteivorsitzende Saskia Esken betonte am Montag in Berlin, „dass wir nicht vor Wahlen über mögliche Koalitionspartner sprechen und nachdenken (...) sondern danach“. Bedingung für ein Bündnis seien allerdings die Bereitschaft zu einer soliden Haushaltspolitik ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.