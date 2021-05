Nach Kommunalwahlen : Unabhängigkeitsdebatte in Schottland – Sturgeon fordert zweites Referendum

Bei den Parlamentswahlen siegt die regierende SNP-Partei deutlich und setzt Premierminister Johnson damit unter Druck.

Edinburgh | Mit einem Sieg bei der Parlamentswahl in Schottland vor Augen erhöht die Regierungspartei SNP den Druck auf London für ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte an, eine Volksabstimmung voranzutreiben, falls es im Parlament dafür eine Mehrheit gibt. Ihre Schottische Nationalpartei (SNP) steuerte am Samstag auf eine...

