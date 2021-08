Kommentar : Kopflos in Afghanistan: Kramp-Karrenbauer ist nicht allein

Es ist eine Frage der Ehre und der eigenen Werte: Das desaströse Ende des Afghanistans-Einsatzes muss Konsequenzen haben, auch personelle Verantwortung muss benannt werden. Ein Kommentar.

Schwerin | Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will Verantwortung übernehmen für den späten und gefährlichen Evakuierungseinsatz in Afghanistan und „den Kopf hinhalten“, wie sie sagt. Auch Außenminister Heiko Maas will sich nicht drücken. Andere können sich da gerne anschließen. Nicht genug, dass ihnen gravierende Fehleinschätzungen der militärisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.