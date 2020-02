Bundesverfassungsgericht : Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen ist verfassungsgemäß

Der Gesetzgeber darf muslimischen Rechtsreferendarinnen verbieten, bei ihrer Ausbildung ein Kopftuch zu tragen.

von dpa

27. Februar 2020, 09:35 Uhr

Karlsruhe | Die Entscheidung für eine Pflicht, sich in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, sei zu respektieren, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss zu einem Fall aus Hessen.

Mehr Infos in Kürze