Internationaler Währungsfonds : Kristalina Georgiewa soll Lagarde als IWF-Chefin beerben

Die Bulgarin Kristalina Georgiewa wird wohl die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds.

von dpa

02. August 2019, 22:22 Uhr

Paris | Die Weltbank-Geschäftsführerin Kristalina Georgiewa (65) liegt im EU-Rennen für die Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) deutlich vorne. Das berichteten EU-Quellen am Freitagabend nach Beratungen der europäischen Finanzminister.

Der frühere Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem (53) aus den Niederlanden, der noch im Rennen war, gratulierte via Twitter der Bulgarin Georgiewa. Das französische Wirtschafts- und Finanzministerium, das die Verhandlungen führte, äußerte sich zunächst nicht.





Frankreich war beauftragt worden, die Kandidatenkür zu leiten. Es geht um die Nachfolge der Französin Christine Lagarde, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) wechseln soll. Die Führung des Weltwährungsfonds mit Sitz in Washington ist traditionell in europäischer Hand.