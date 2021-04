Erinnerung an die Corona-Toten : Kerze im Fenster: Warum alle am Wochenende ein Licht anzünden sollen

Ein Zeichen der Anteilnahme: Am Wochenende sollen Kerzen in allen Fenstern an die Toten der Pandemie erinnern.

Berlin | Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben dazu aufgerufen, anlässlich der zentralen Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen Kerzen in die Fenster zu stellen. Die von Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier initiierte Aktion "Lichtfenster" soll an den Abenden vom 16. bis zum 18. April an die Toten erinnern. "In...

