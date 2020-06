Die Ministerpräsidenten einigen sich auf die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36.

von dpa

17. Juni 2020, 13:59 Uhr

Berlin | Damit machten sie am Mittwoch bei ihrer Sitzung in Berlin den Weg frei für die noch nötigen Abstimmungen in allen Länderparlamenten zu einer Erhöhung.

Mehr Informationen in Kürze.