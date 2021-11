Polizist verletzt : Lage beruhigt sich nach Gewalt an der Grenze zu Belarus wieder

Nachdem es an der polnisch-belarussischen Grenze zu Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und Grenzschützern gekommen ist, bei denen mindestens ein Polizist verletzt wurde, hat sich die Lage vor Ort nun etwas beruhigt.

Minsk/Warschau | In der Krise um die Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Russlands Präsident Wladimir Putin telefonierte am Dienstag erneut mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Dieser ordnete am Abend an, Frauen und Kinder unter den Flüchtlingen in einem Logistikzentrum bei Grodno unterzubringen. Am ...

