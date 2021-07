Vor der Bundestagswahl : Landesliste der Saar-Grünen abgelehnt

Paukenschlag im Saarland: Die Landesliste der Grünen ist nicht zugelassen worden. Das will die Partei nicht stehenlassen - und kündigt Beschwerde an. Dann ist der Bundeswahlausschuss am Zug.

Saarbrücken | Nach der Ablehnung ihrer Landesliste für die Bundestagswahl wollen sich die saarländischen Grünen beim Bundeswahlausschuss wehren. „Es wird auf jeden Fall Beschwerde eingereicht“, sagte die kommissarische Landesgeschäftsführerin Nadja Doberstein am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Nach einer Beschwerde muss dann der Bundeswahlau...

