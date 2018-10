Landtagswahl Hessen 2018 : Umfrage zur Hessen-Wahl 2018: Starke Verluste für CDU und SPD

In Hessen wird am 28. Oktober 2018 ein neuer Landtag gewählt. Hier finden Sie die aktuelle Umfrage vor der Landtagswahl Hessen 2018.

von Christopher Bredow

25. Oktober 2018, 16:04 Uhr

Hamburg | Am Sonntag, 28. Oktober 2018, wählen die Hessen einen neuen Landtag. Die aktuelle Umfrage von Civey für Spiegel Online und HNA vom 25. Oktober 2018 sieht die CDU und SPD immer noch bei starken Verlusten, aber immerhin nicht ganz so stark, wie im bundesweiten Deutschlandtrend. Hier finden Sie die aktuelle Umfrage vor der Landtagswahl Hessen 2018. (Weiterlesen: Merkel warnt vor Hessen-Wahl vor dem Ende als Volkspartei.)

Umfrage vor der Landtagswahl Hessen 2018: CDU und SPD verlieren stark

Laut der aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für Spiegel Online und HNA bleibt die CDU nach der Landtagswahl 2018 in Hessen zwar stärkste Kraft, fällt aber auf 27 Prozent ab. Mit starken Verlusten von etwa zehn Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2013 muss auch die SPD rechnen, die der aktuellen Umfrage zufolge bei 22 Prozent liegt. Die Grünen setzen derweil ihren positiven Trend fort und liegen bei 18,5 Prozent. Die FDP sieht Civey derweil bei 7,5 Prozent, der erneute Einzug in den hessischen Landtag sollte damit aber gesichert sein. Die Linken liegen leicht darüber und kommen auf acht Prozent. Die AfD wird nach der Hessen-Wahl 2018 erstmals in allen Landtagen Deutschlands vertreten sein - die Alternative für Deutschland kommt derzeit auf 13 Prozent. (Lesen Sie hier: Volker Bouffier bringt öffentliche Mittel für Diesel-Nachrüstungen ins Spiel.)

Hier finden Sie den Verlauf der Umfragewerte vor der Landtagswahl 2018 in Hessen. Gezeigt werden die fünf aktuellsten Umfragen vor der Hessen-Wahl.





Landtagswahl Hessen 2018: Welche Koalitionen sind möglich?



Der aktuellen Umfrage zur Landtagswahl Hessen 2018 zufolge sind nach der Wahl einige Koalitionen möglich. Allerdings erscheint es fraglich, ob es für eine Zweier-Koalition reichen könnte. Die amtierende schwarz-grüne Regierung darf sich zwar Hoffnungen auf eine mögliche Neuauflage machen, hat der aktuellen Umfrage zufolge aber zwei Sitze zu wenig für die absolute Mehrheit. Ebenso sieht es bei einer vermeintlich großen Koalition aus CDU und SPD aus, die ebenfalls zwei Sitze zu wenig haben. (Lesen Sie hier: CDU und FDP liebäugeln in Hessen mit Jamaika-Koalition.)

Wahrscheinlicher und vor allem stabiler sind daher Dreier-Bündnisse. Im Gespräch ist eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Auch ein Rot-Rot-Grünes Bündnis aus SPD, Linken und Grünen ist möglich. Weitere Optionen sind die Dreier-Bündnisse Grüne, SPD und FDP sowie ein Zusammengehen von CDU, Sozialdemokraten und Liberalen.